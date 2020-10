A viver os primeiros dias como red devil, depois de ter sido anunciado como reforço nos últimos dias do mercado de transferências, Edinson Cavani já mostra bom entendimento com os companheiros do Manchester United.

Um deles é Bruno Fernandes, que fez questão de partilhar uma fotografia com o antigo avançado do PSG, que foi associado ao Benfica durante o verão, nas redes sociais. O internacional português publicou uma imagem em que está a rir-se com Cavani e Pogba, no treino desta segunda-feira.

Refira-se que Cavani pode estrear-se pelo Man United esta terça-feira, precisamente frente ao PSG, em jogo da Liga dos Campeões.