A FIFA retirou a suspensão à Federação de Trindade e Tobago, imposta a 25 de setembro, depois do pequeno país das Caraíbas ter desistido de recorrer aos tribunais civis e de ter aceite a legitimidade do comité de normalização imposto pelo órgão máximo do futebol mundial para gerir a conta corrente da instituição.

As seleções de Trindade de Tobago podem, assim, voltar a participar nas competições internacionais em que estiveram afastadas nos últimos dois meses.