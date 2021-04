Manchester United, Tottenham, Liverpool e Arsenal juntam-se ao Man City na decisão de abandonar a Superliga europeia, confirmaram todos em comunicado, na noite desta terça-feira.

Dos seis clubes ingleses que faziam parte dos 12 clubes fundadores da polémica liga fechada, fica a faltar apenas o anúncio do Chelsea que, recorde-se, jogou nesta terça-feira.

Os clubes emitiram comunicados praticamente ao mesmo tempo a anunciar a desistência da competição, estando em cima da mesa a possibilidade de haver um comunicado conjunto.

Ainda que de forma individual, a ideia geral transmitida pelos clubes é a de que escutaram as preocupações e protestos dos adeptos, tendo optado por deixar de fazer parte de uma competição que estava delineada para começar em 2024.

O Arsenal, por exemplo, assume mesmo: «Cometemos um erro e pedimos desculpa por ele», escreveu nas redes sociais, enquanto no site do clube o comunicado termina com: «ouvimos a vossa voz».

Começa assim a ruir, apenas dois dias depois do anúncio, a ideia de uma competição que iria juntar 12 dos maiores clubes da Europa... por convite.

Com a saída dos cinco clubes ingleses, a Superliga fica reduzida a sete clubes: Chelsea, Real Madrid, Barcelona, At. Madrid, Juventus, Milan e Inter Milão.

[artigo atualizado]