Getafe e Eibar empataram 1-1 no Coleseum, em jogo da 30.ª jornada da liga espanhola. Um resultado que não serve à equipa dos arredores de Madrid, que luta por um lugar na Europa, nem à equipa basca, que luta para não descer.

Sem portugueses em campo, a equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 30 minutos, com um golo de Etebo, mas os visitantes empataram mesmo em cima do intervalo, por Charles.

Com Rafa Soares e Paulo oliveira no banco, os visitantes até estiveram perto de uma reviravolta, com Pedro Bigas a marcar de cabeça, aos 86 minutos, mas o golo acabou por ser invalidado pelo VAR, uma vez que o defesa estava adiantado.

O Getafe fica, assim, com o quinto lugar em perigo, enquanto o Eibar continua apenas com mais três pontos acima da linha de água.