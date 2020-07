A Bola de Ouro não será atribuída este ano.

Será a primeira vez desde a criação, em 1956, que o troféu da «France Football» fica sem vencedor.

«Não estão reunidas todas as condições. Entendemos que um ano tão único não pode - nem deve - ser tratado como um ano normal. Em termos desportivos, temos apenas dois meses (janeiro e fevereiro), em vez dos habituais onze, para formar uma opinião e escolher entre os melhores. É consideravelmente pouco, tendo em conta as condições em que foram disputados os outros jogos (vistos pela televisão, com cinco substituições, a final a oito da Liga dos Campeões). Um panorama muito diferente do habitual. A equidade também não estava garantida, uma vez que os aspirantes ao prémio não podiam ser incluídos todos no mesmo barco, já que alguns tiveram a época cortada», justifica Pascal Ferré, editor-chefe da France Football, que fala na escolha da «solução menos má».