Steve Davis foi confirmado, em definitivo, esta quinta-feira, como treinador do Wolverhampton até 2023, depois de ter assumido a equipa de forma provisória como resultado da saída do português Bruno Lage, no início de outubro.

«O Wolves confirma que Steve Davis permanece no comando da equipa principal até 2023. A mudança fornece continuidade e estabilidade dentro do grupo da equipa principal, até que um treinador permanente seja nomeado», refere o clube inglês, em comunicado, esta tarde.

James Collins e Tony Roberts vão continuar como adjuntos de Steve Davis na equipa que ocupa atualmente o 18.º e antepenúltimo lugar da Premier League, com nove pontos, em zona de descida. Pese a posição, os "lobos" têm os mesmos pontos dos 16.º e 17.º classificados, Leeds e Aston Villa.

«Davis continuará a ser auxiliado por James Collins e Tony Roberts, enquanto o clube procurará aumentar a equipa técnica nas próximas semanas, para fornecer suporte adicional», pode ler-se ainda, na mesma nota do clube.

O técnico de 57 anos orientou três jogos da equipa principal do Wolverhampton desde a saída de Bruno Lage: derrota por 3-0 na visita ao Chelsea (8 outubro), vitória por 1-0 na receção ao Nottingham Forest (15 outubro) e derrota por 2-1 na deslocação ao Crystal Palace, na terça-feira.