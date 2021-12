O Barcelona, atual campeão europeu no feminino, vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, Suíça.

Nos outros duelos dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões feminina, o Bayern Munique vai defrontar o Paris Saint-Germain, a Juventus mede forças com o Lyon e o Arsenal com o Wolfsburgo, numa fase que já não conta com nomes portugueses em campo.

Os quartos de final estão marcados para 22 e 23 de março (1.ª mão) e 30 e 31 de março (2.ª mão).

Nas meias-finais, já se conhecem os emparelhamentos. O vencedor do Real Madrid-Barcelona defronta o vencedor do Arsenal-Wolfsburgo. Na outra meia-final, encontram-se os vencedores do Juventus-Lyon e do Bayern-PSG.

As meias-finais têm primeira mão a 23 e 24 de abril e segunda mão a 30 de abril e 1 de maio.

A final é em Turim, no estádio da Juventus, ainda com data por confirmar.