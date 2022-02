O governo da Grécia decidiu suspender a atividade das claques de clubes em todas as modalidades desportivas. A suspensão perdurá até ao final da presente temporada, a 31 de julho, para diminuir a violência entre adeptos.

«As claques estão suspensas até que haja um licenciamento, com novas regras. Há um período de transição em curso até que as novas regras sejam estipuladas. O registo de membros de claques será detalhado e revisto em cada verão e a licença será avaliada sempre que haja membros acusados de violência», explicou disse o ministro-adjunto do Desporto helénico, Lefteris Avgenakis.



Há cerca de três semanas, um jovem de 19 anos foi morto em confrontos entre claques desportivas em Salónica. Já foram detidas 12 pessoas na sequência desse episódio.



As claques ficam ainda proibidas de distribuir bilhetes para jogos e as penas de prisão para crimes de violência em contexto de espetáculos desportivos foram igualmente aumentadas.