O holandês Gus Hiddink é o novo treinador da seleção de Curaçao, e tem como objetivo marcar presença no Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.



Aos 73 anos, o treinador estava sem treinar depois do seu fracasso com a seleção chinesa no torneio pré-olímpico, que ditou o seu afastamento precoce.



«Curaçao fez um bom progresso nos últimos anos e eu gostaria de ajudar os jogadores e funcionários a dar um passo mais alto na escada internacional», afirmou o treinador em entrevista ao Fox Sports.



«Vou abordar os jogadores que achar que têm qualidade», garantiu ainda o treinador. Entre os nomes de possíveis selecionados está Tahith Chong, atleta do Manchester United, Quint, Jurriën Timer e Sontje Hansen, os três do Ajax.



«Eles também têm passaporte holandês, então podem escolher os Países Baixos. Mas se não houver uma perspeciva de dar esse passo, eles podem fazer uma escolha diferente», afirmou Hiddink.