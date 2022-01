O River Plate confirmou o regresso de Juan Quintero ao clube argentino. O antigo jogador do FC Porto, atualmente com 29 anos, estava no Shenzhen FC (China).



O médio ofensivo colombiano esteve três épocas no River Plate, antes da mudança para o clube chinês, e regressa agora a «Los Millonarios».



«Feliz por regressar a casa», escreveu Juan Quintero, nas redes sociais.