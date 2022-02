O antigo futebolista Pelé, que está hospitalizado há oito dias para realizar sessões de quimioterapia, deverá prolongar o período de internamento, devido a uma infeção urinária, informou esta terça-feira o Hospital Albert Einstein, situado em São Paulo.

«As condições clínicas são estáveis e [Pelé] deverá sair do hospital nos próximos dias», comunicou a unidade hospitalar onde o ex-jogador foi operado no início de setembro, para remover um tumor no cólon.

Pelé, de 81 anos, deveria deixar o hospital, mas este problema adiou a concessão de alta.

Recorde-se que o antigo futebolista já tinha sido internado entre 8 e 23 de dezembro do ano passado. Também em 2019, foi hospitalizado em Paris e depois transferido para São Paulo, devido a cálculos renais.