Roberto De Zerbi, treinador do Marselha, abordou pela primeira vez a altercação entre Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, colegas de equipa no Marselha. Os dois envolveram-se numa luta após o jogo inaugural da Ligue 1, numa derrota diante do Rennes, e acabaram dispensados.

Em antevisão ao Paris FC, nesta sexta-feira, o técnico quis esclarecer todas as dúvidas dos jornalistas e, por isso, fez uma declaração inicial sobre o tema ainda antes das perguntas chegarem.

«Num local de trabalho, dois funcionários, dois empregados de mesa, dois advogados, dois operários... agridem-se mutuamente. Foi como num pub inglês, uma rixa à frente do diretor desportivo, do treinador, com um colega de equipa que ficou no chão porque perdeu a consciência [Darryl Bakola]. O que deve o clube e, portanto, o empregador, fazer? Há duas soluções neste caso: suspensão ou dispensa», disse De Zerbi.

«Foi realmente uma rixa, em que os seguranças do clube tiveram de separar os jogadores. Foi a única vez que vi isso acontecer em 30 anos de futebol. Não me escandaliza, venho da rua, estou habituado a este tipo de coisas. Mas ver os seguranças do clube, que normalmente deveriam defender-nos de outras pessoas, a serem obrigados a defender-nos de nós próprios...», lamentou o italiano.

Roberto De Zerbi tomou então uma posição contra as acusações de Véronique Rabiot, mãe e agente de Adrien. Ela contestou publicamente a versão dada pela direção do Marselha, acusando-os de mentir.

«Estão a ser ditas coisas falsas pela entourage do Rabiot. Benatia, talvez ainda mais do que eu, tinha uma relação muito próxima com o Adrien, e estou a falar de algo além do futebol. A mãe dele sabe que Benatia ajudou o Adrien, na sua vida privada, e no que era necessário. É algo que ele faz com todos, mas com Adrien ainda mais. Ele foi além do seu papel como diretor desportivo, por isso, o facto de a mãe dele o atacar irrita-me ainda mais», desabafou.

«A mãe dele esqueceu duas coisas: não fui eu que decidi sozinho a exclusão, mas fui eu que decidi sozinho torná-lo capitão. E, num ano, dei mais atenção e abraços ao filho dela do que ao meu próprio filho», concluiu Roberto De Zerbi.

Os dois jogadores foram postos na lista de transferências, apesar de serem elementos importantes do plantel, e procuram agora uma solução no mercado. De Zerbi explicou que o clube esperou «48 horas» para ver se havia «arrependimento» pelo sucedido. Ao não verificá-lo, decidiu dispensar a dupla.