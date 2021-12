David Alaba foi eleito pela oitava vez o futebolista austríaco do ano, numa votação levada a cabo pelos treinadores da Bundesliga da Áustria.

«Foi um ano especial, bonito e emotivo, porque aceitei um novo desafio após 13 anos, ao mudar do Bayern para o Real Madrid. Foi um grande passo para mim, e também fora dos relvados», referiu o jogador, citado pela agência austríaca APA, organizada do troféu.



O versátil jogador, de 29 anos, prestou declarações a partir de casa, onde se encontra a cumprir isolamento depois de ter testado positivo à covid-19. Esta é a segunda vez que Alaba fica infetado em poucos meses.

Alaba, que recebeu os votos de sete dos 12 treinadores do campeonato austríaco, é o jogador que mais vezes foi considerado o melhor do país, com distinções em 2021, 2020, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011.