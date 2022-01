O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi a Eindhoven bater o rival PSV (1-2), em encontro referente à 20.ª jornada do campeonato dos Países Baixos.



Brian Brobbey marcou o primeiro golo do encontro, após cruzamento de Tadic, com um salto agridoce. O avançado cabeceou para o fundo das redes, mas lesionou-se na queda e teve de ser substituído.



O jogador de 19 anos que regressou ao Ajax por empréstimo do RB Leipzig tinha bisado na estreia e continua a aproveitar a ausência no habitual titular, Sébastien Haller, que está com a seleção da Costa do Marfim na CAN.

O experiente Mario Gotze ainda fez o empate para o PSV Eindhoven na etapa complementar (53m), mas o marroquino Noussair Mazraoui decidiu o encontro com um pontapé fantástico ao minuto 74.