O futebolista do Manchester United e da seleção de Inglaterra, Mason Greenwood, vai falhar a fase de grupos do Europeu de sub-21, devido a lesão, confirmou esta terça-feira a Federação Inglesa (FA).

O jogador de 19 anos, colega de equipa de Bruno Fernandes, foi substituído no lote de 23 jogadores por Todd Cantwell, jogador de 23 anos do Norwich.

A Inglaterra é uma das adversárias de Portugal no grupo D da fase de grupos do Europeu. Joga contra a seleção orientada por Rui Jorge na segunda de três jornadas, no próximo domingo, dia 28, às 20 horas.

Croácia e Suíça são as outras seleções do grupo.