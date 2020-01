Jesualdo Ferreira estreou-se com um empate no Santos. No primeiro jogo oficial do treinador português no clube de Pelé, o 'Peixe' não foi além de um nulo frente ao Bragantino.

O visitante da Vila Belmiro foi o campeão da última Série B e até podia ter tornado amarga a estreia de Jesualdo Ferreira ao atirar uma bola à trave.

O Santos também teve ocasiões, mas o jogo redundou num 0-0 que faz com que o 'Peixe' some um ponto no Grupo A, no qual estão ainda Ponre Preta, Água Santa e Oeste.

Já o Bragantino está no Grupo D, com Guarina, Ferroviária e Corinthians.