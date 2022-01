O Watford confirmou esta segunda-feira a saída do treinador Claudio Ranieri.

O italiano tinha chegado ao clube a meio de outubro, mas somou apenas dois triunfos nos 14 jogos ao serviço dos «hornets», que estão no penúltimo lugar da Premier League.

O Watford não vence desde novembro, quando goleou o Manchester United em casa, por 4-1. Desde então, empatou uma partida e perdeu nove.

Esta foi a quarta experiência do técnico de 70 anos em Inglaterra, depois de orientar o Chelsea, Leicester - onde se sagrou campeão - e o Fulham.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.