Não há campeão na Holanda em 2019/20. A federação do país decidiu não atribuir o título, com Ajax e AZ Alkmaar igualados em pontos, a várias jornadas do fim. Também não há descidas, nem subidas. E será a equipa de Amesterdão a ter o primeiro lugar para as provas europeias, ou seja, a Liga dos Campeões.

O governo holandês proibiu a realização de eventos até setembro, devido ao covid-19, o que impede que a Eredivisie seja completada. Nesse sentido, a federação consultou os clubes e tomou várias decisões.

A principal é que não há campeão. Ao fim de 25 jornadas, Ajax e AZ estão empatados no topo da tabela, mas como a equipa de Amesterdão tem melhor diferença de golos, ou seja, é neste momento líder, é ela quem assume a vaga para a Liga dos Campeões.

Para além disso, Den Haag e RKC Waalwijk não descem, apesar de estarem nos dois últimos lugares da tabela.

Quer isso dizer que Cambuur e De Graafschap não sobem ao primeiro escalão.

