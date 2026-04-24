Benfica: UEFA castiga Prestianni com seis jogos por ofensas a Vinicius
Argentino sancionado por «utilização de linguagem homofóbica». Metade da pena fica suspensa por dois anos
Argentino sancionado por «utilização de linguagem homofóbica». Metade da pena fica suspensa por dois anos
O Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA sancionou Gianluca Prestianni com um castigo de seis jogos, três deles suspensos por um período de dois anos, «devido a utilização de linguagem homofóbica durante o jogo Benfica-Real Madrid», confirmaram o clube português e a entidade que gere o futebol europeu.
Em comunicado, a UEFA explica que a suspensão aplica-se a «jogos oficiais de clubes da UEFA e/ou de seleções nacionais para os quais (Prestianni) seria elegível, devido a conduta discriminatória (nomeadamente de caráter homofóbico)».
«A suspensão de três desses jogos fica sujeita a um período probatório de dois anos, com início na data da presente decisão», acrescenta o organismo. Dos restantes três, um já foi cumprindo, quando Prestianni falhou a segunda mão do play-off da Champions, no Bernabéu, por imposição da UEFA.
Por terra caem as acusações de racismo que impeliam sobre o jogador do Benfica. «Nunca fui racista e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid», chegou a escrever Prestianni nas redes sociais, na sequência do caso.
A polémica remonta a fevereiro deste ano, quando os dois clubes se defrontaram, no Estádio da Luz, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
Depois de ter marcado o golo que definiu o resultado (1-0), Vinicius Júnior envolveu-se num bate-boca com Prestianni, que acusou de insultos racistas, tal como o fez Kylian Mbappé, no final do jogo. O árbitro, François Letexier, ativou de pronto o protocolo da UEFA previsto para casos deste tipo, tendo a partida sido interrompida durante largos minutos.
[Artigo atualizado às 14h01]