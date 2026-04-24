O Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA sancionou Gianluca Prestianni com um castigo de seis jogos, três deles suspensos por um período de dois anos, «devido a utilização de linguagem homofóbica durante o jogo Benfica-Real Madrid», confirmaram o clube português e a entidade que gere o futebol europeu.

Em comunicado, a UEFA explica que a suspensão aplica-se a «jogos oficiais de clubes da UEFA e/ou de seleções nacionais para os quais (Prestianni) seria elegível, devido a conduta discriminatória (nomeadamente de caráter homofóbico)».

«A suspensão de três desses jogos fica sujeita a um período probatório de dois anos, com início na data da presente decisão», acrescenta o organismo. Dos restantes três, um já foi cumprindo, quando Prestianni falhou a segunda mão do play-off da Champions, no Bernabéu, por imposição da UEFA.

Por terra caem as acusações de racismo que impeliam sobre o jogador do Benfica. «Nunca fui racista e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid», chegou a escrever Prestianni nas redes sociais, na sequência do caso.

A polémica remonta a fevereiro deste ano, quando os dois clubes se defrontaram, no Estádio da Luz, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de ter marcado o golo que definiu o resultado (1-0), Vinicius Júnior envolveu-se num bate-boca com Prestianni, que acusou de insultos racistas, tal como o fez Kylian Mbappé, no final do jogo. O árbitro, François Letexier, ativou de pronto o protocolo da UEFA previsto para casos deste tipo, tendo a partida sido interrompida durante largos minutos.

[Artigo atualizado às 14h01]