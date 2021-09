O Brasil defronta a Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respetivamente, para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo de 2022.



Tite, o selecionador, anunciou uma lista de 25 nomes e a grande surpresa é a inclusão de Raphinha, antigo atleta do Sporting e agora no Leeds, que ainda não tem nenhuma presença na «canarinha».



Matheus Nunes, médio do Sporting, não aparece no grupo escolhido pelo selecionador brasileiro, ao acontrário de Antony, avançado de 21 anos que tem brilhado com a camisola do Ajax.



LISTA DE CONVOCADOS:



Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);



Laterais: Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Guilherme Arana (Atl. Mineiro);



Centrais: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);



Médios: Casemiro (Real Madrid), Edenílson (Internacional), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Marselha) e Lucas Paquetá (Lyon);



Avançados: Antony (Ajax), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds) e Vinícius Júnior (Real Madrid).



