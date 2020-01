A Atalanta volta a ser a grande sensação da Série A esta temporada. A equipa de Bérgamo, terceira classificada na última época, foi este sábado a Turim golear o Torino por 7-0, em jogo da 21.ª jornada da liga italiana destacando-se agora no quarto lugar, à frente da Roma de Paulo Fonseca, no último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.

Um verdadeiro atropelo ao Toro que acabou o jogo com apenas nove jogadores, com destaque para um hat-trick do esloveno Josip Ilicic. Os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Ilicic (17m), Robin Gosens (29m) e Duvan Zapata (45m), este último na conversão de uma grande penalidade.

A Atalanta deu ainda maior expressão ao resultado no arranque da segunda parte, com Ilicic a completar o hat-trick com mais dois golos, aos 53 e 54, separados por apenas dois minutos. Destaque para o segundo golo do esloveno, quarto da Atalanta, que resultou de um remate a mais de quarenta metros da baliza [veja aqui em baixo].

Depois do quinto golo, a Atalanta levantou o pé, mas ainda marcou mais dois depois do Torino ter ficado reduzido a dez, por expulsão de Armando Izzo, aos 76 minutos. Luís Muriel fez o sexto, na conversão de mais uma grande penalidade, aos 86 minutos, antes de ele próprio fechar o marcador, com mais um golo, o sétimo da Atalanta. O Torino acabou o jogo reduzido a nove depois de Sasa Lukic ter visto um vermelho direto por entrada dura sobre Gomez.

Com este resultado, a Atalanta ultrapassa a Roma e destaca-se no quarto lugar, atrás da Lazio, Inter e Juventus, enquanto o Torino segue no 9.º lugar.

Entretanto, também este sábado, Fiorentina e Génova empataram, em Florença, sem golos.

