O Bolonha foi a Ferrara alcançar a primeira vitória do ano ao bater o SPAL por 3-1 em jogo da 21.ª jornada da Série A da liga italiana.

A equipa da casa até marcou primeiro, aos 23 minutos, na conversão de uma grande penalidade, convertida por Andrea Petagna, mas os visitantes empataram no minuto seguinte, com um autogolo de Francesco Vicari.

Já na segunda parte, aos 59 minutos, o Bolonha virou mesmo o resultado, com um gplo de Musa Barrow. Quatro minutos depois, Andrea Poli fixou o resultado final em 3-1.

Com esta vitória, o Bolonha sobe até ao 10.º lugar, com 27 pontos, enquanto o SPAL afunda-se no 19.º, com apenas 15.

