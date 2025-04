A final da Taça do Rei entre Real Madrid e Barcelona só se disputa no sábado, mas esta sexta-feira o jogo já começou fora das quatro linhas e com um protesto histórico do clube da capital: o Real Madrid não vai realizar nenhum dos compromissos protocolares oficiais pré-jogo.

Nem treino, nem conferência de imprensa, nem sessão fotográfica. Mas não fica por aqui: o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não vai ao jantar oficial de presidentes, segundo é avançado pela imprensa espanhola, desde o As à Marca. A tomada de posição sem precedentes surgiu na sequência de declarações dos árbitros Ricardo De Burgos Bengoetxea (árbitro da final) e Pablo González Fuertes (vídeo-árbitro), na conferência de imprensa que ambos deram desta sexta-feira, no lançamento do jogo.

«O Real Madrid informou à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que não vai realizar a conferência de imprensa, nem o treino oficial prévio à final da Taça do Rei, agendados para hoje [ndr: sexta-feira] no Estádio de la Cartuja, em Sevilha», informou a RFEF, em nota oficial, através do X.

Numa conferência de imprensa marcada por fortes declarações e até por lágrimas, De Burgos e González Fuertes foram questionados em relação aos vídeos da televisão do Real Madrid. Em resposta, sobre um vídeo contra si, De Burgos começou por dizer que lhe é algo «indiferente», que são «críticas» e que sabe «o que tem de fazer», mas saiu em defesa da sua classe.

«Quero falar das consequências desses vídeos, porque estamos a ver, há algumas semanas, nas redes sociais, como é que se insultam os árbitros e como atacam a nossa classe. Precisamos de ter um futebol mais são e limpo», disse De Burgos, que mais tarde acabaria a conferência de imprensa emocionado, quando questionado sobre se os vídeos da Real Madrid TV condicionariam jovens que, no futuro, quisessem ser árbitros.

Segundo apurou o jornal Marca, o Real Madrid defende que González Fuertes não pode desempenhar funções de VAR na final. E o clube mostrou, segundo o As, o seu desagrado à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sobre as declarações de ambos, pedindo mudanças na equipa de arbitragem para a final. Porém, uma fonte da RFEF, ao As, garantiu que nada vai mudar. «Não vamos dançar ao som que uma equipa nos dá», referiu a dita fonte federativa. Até ao momento da publicação deste artigo, ainda não havia qualquer comunicação do Real Madrid através dos seus meios oficiais.

«Quando o meu filho vai para o colégio e volta a chorar, porque lhe dizem que o seu pai é um ladrão, é muito duro. O que faço é tentar educar o meu filho, para dizer-lhe que o seu pai é honrado, que erra como qualquer desportista. É muito duro, não recomento a ninguém. No dia em que sair daqui, quero que o meu filho esteja orgulhoso do que o seu pai foi e do que é a arbitragem, que nos deu muitos valores. Não há direito no que estamos a passar. Muitos companheiros e companheiras, não só no futebol profissional, mas também nas camadas jovens. Que cada um faça uma reflexão sobre para onde queremos ir, o que queremos do desporto e do futebol», apontou ainda De Burgos.

González Fuertes, questionado sobre a possibilidade de os árbitros tomarem medidas e fazerem greve, disse que «em breve» haveria «notícias» sobre essas possibilidades.

O vídeo da discórdia

A polémica surgiu através da Real Madrid TV, com um vídeo publicado sobre De Burgos. «Sob o comando do árbitro basco, o Real Madrid tem apenas 64 por cento de vitórias. O Barcelona, ​​por outro lado, tem 81 por cento de vitórias. Uma diferença incrível, agravada pelo fato de a equipa de Ancelotti ter vencido apenas dois dos últimos cinco jogos com ele em campo», refere parte do vídeo do Real Madrid.

Ao final da tarde desta sexta-feira, o Real Madrid emitiu um comunicado, visando a «hostilidade» dos árbitros aos “Merengues”.

«As declarações dos árbitros designados para a final da Taça do Rei são inaceitáveis. Este protesto chama à atenção para vídeos de um órgão de comunicação social protegido pela liberdade de expressão, como a Real Madrid TV, e foi realizado deliberadamente 24 horas antes [da final] (…) demonstrando, mais uma vez, a hostilidade destes árbitros em relação ao Real Madrid.»

«Declarações ainda mais surpreendentes, em tom de ameaça, foram usadas para anunciar supostas medidas que estão muito aquém dos princípios de justiça, objetividade e imparcialidade que deveriam prevalecer (…). Dada a gravidade do ocorrido, o Real Madrid espera que os responsáveis ​​da RFEF e do órgão de arbitragem atuem em conformidade, adotando as medidas necessárias para defender o prestígio das instituições que representam.»