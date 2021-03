Os símbolos do Benfica e do FC Porto integram o top-100 dos mais bonitos de sempre, elaborado pela publicação britânica Four Four Two.

Entre os símbolos escolhidos estão alguns que foram utilizados em curtos espaços de tempo – como do Arsenal, do Leeds, dos rivais de Manchester, entre outros – e também constam brasões de equipas femininas, por exemplo.

A Four Four Two descreve o símbolo do Benfica como tendo «uma portentosa águia dourada no topo do brasão do Benfica que, durante anos, ninguém reparou na roda de bicicleta atrás do brasão».

Já sobre o símbolo do FC Porto, a publicação destaca o facto de ter sido desenhado por um jogador do clube. «Em 1922 Augusto Baptista Ferreia, médio e designer em part-time, pegou no antigo símbolo do clube – uma bola azul com letras brancas – e reformulou-o. Foi adicionado o brasão da cidade no topo da bola, com letras brancas que descem até à base», escreve a Four Four Two.

Percorra a galeria associada a este artigo e deixe-se surpreender por símbolos de todas as partes do mundo e alguns que já deixaram de ser utilizados.