A Real Sociedad foi ao campo do Elche vencer por 3-0, em jogo da terceira jornada da liga espanhola, e chegou ao pódio da classificação, destacando-se no terceiro lugar, a um ponto dos líderes Granada e Betis.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa basca adiantou-se no marcador no arranque da segunda parte, aos 55 minutos, com um golo de Cristian Portu. A vantagem dos visitantes acabou por ser reforçada, aos 77 minutos, numa grande penalidade convertida por Adan Januzaj a punir uma falta de Luismi na área. A fechar o jogo, já em tempo de copensação, Roberto Lopez fez o 3-0.

Nos outros jogos deste sábado, Alavés e Getafe empataram 0-0, enquanto o Valencia foi travado em casa pelo Huesca (1-1).