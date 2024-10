O capítulo número 258 do «El Clásico» escreveu-se com Barcelona. Muito Barcelona.

4-0 ao Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu!

Hansi Flick estreou-se da melhor forma ao comando da equipa catalã num dos maiores duelos da história do futebol, a contar para a 11.ª jornada da liga espanhola, num jogo que ficou resolvido com quatro golos na segunda parte.

Depois do 0-0 ao intervalo, um bis de Robert Lewandowski em três minutos lançou as bases para mais uma noite histórica do Barcelona na capital espanhola. Depois, Lamine Yamal fez o 3-0 (e, pois claro, bateu mais um recorde) e Raphinha – em que forma está o ex-Sporting e Vitória! – fechou as contas com uma “maldade” a Andriy Lunin.

Na primeira parte, o Real Madrid chegou a introduzir a bola na baliza defendida por Iñaki Peña, aos 30 minutos, mas o lance, com revisão do vídeo-árbitro, teve fora-de-jogo assinalado.

O intervalo chegou sem golos, mas a segunda parte mudou tudo. A partir do minuto 54. Lewandowski começou a deixar a sua marca, finalizando para o fundo da baliza, na cara de Lunin, após um belíssimo passe de Marc Casado pelo meio. E nem houve tempo para o Real Madrid assentar ideias, já que aos 56 minutos, após cruzamento de Alejandro Balde no lado esquerdo, Lewandowski finalizou na área para ao 2-0 no marcador: 14.º jogo em 2024/25 pelo Barcelona, 14.º golo na liga espanhola para ao polaco, o 17.º da temporada!

Lewandowski nem deu tempo para assimilar o primeiro e já estava a bisar 🔥

🇪🇸 @LaLiga | @realmadrid 0 x 2 @FCBarcelona#DAZNLALIGA pic.twitter.com/T6RL1LZ5kG — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 26, 2024

Pouco depois, Lewandowski ficou perto do hat-trick por duas vezes, a primeira delas com um falhanço escandaloso: de baliza aberta, a passe de Raphinha, rematou… ao poste, aos 66 minutos.

Pouco depois, aos 68, o polaco rematou solto na área, ao segundo poste, mas a bola passou pouco por cima. Nos dois minutos seguintes, o Real Madrid teve duas boas oportunidades, mas na primeira faltou pontaria e, na segunda, Iñaki Peña acentuou uma noite boa no Bernabéu. Primeiro, a livre de Modric, Bellingham soltou-se bem da marcação, mas não meteu o pé à bola da melhor forma e esta passou pouquíssimo ao lado da baliza. Depois, Peña negou o golo no duelo direto com Mbappé.

Neste vídeo podem ver um dos piores falhanços da carreira de Lewandowski 🤯 #DAZNLALIGA pic.twitter.com/yPXZxmSlqS — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 26, 2024

Não marcou o Real, marcou mais uma vez o Barcelona. Numa jogada que começou com um pontapé longo de Iñaki Peña, Raphinha ganhou a bola e, após um sprint impressionante da esquerda para a direita, Lamine Yamal recebeu do brasileiro e rematou de pé direito para o 3-0, aos 77 minutos.

E, para fechar as contas, aos 84 minutos, um lance de se lhe tirar o chapéu. Literalmente. Na cara de Lunin, Raphinha assinou uma habilidade e fechou as contas no Bernabéu.

Yamal e Lewandowski para a história

Com o golo desta noite, Lamine Yamal tornou-se o mais jovem de sempre a marcar em jogos entre Barcelona e Real Madrid. Já Lewandowski é agora o terceiro jogador mais velho de sempre a bisar no «El Clásico», só atrás de Ferenc Puskás e Alfredo Di Stéfano. Duas lendas do Real Madrid.

Barcelona mais líder

Com este triunfo, o Barcelona soma agora 30 pontos e é mais líder da liga espanhola, com seis pontos de vantagem para o Real Madrid, que sofreu a primeira derrota no campeonato e é 2.º classificado, com 24 pontos. Agora, só o Atlético de Madrid (4.º classificado com 20 pontos e menos um jogo) é que ainda não perdeu no campeonato em 2024/25. Pelo meio há o Villarreal, 3.º classificado à condição, com 21 pontos, depois da vitória deste sábado ante o Valladolid.

Esta foi a 101.ª vitória do Barcelona no «El Clásico», equilibrando ainda mais as contas com o Real Madrid, que tem 105 vitórias. Houve ainda 52 empates.

Uma goleada que entra para as maiores no Bernabéu

O 5-0 do Barcelona ao Real Madrid em 1974 continua a ser a maior vitória dos catalães na casa do rival. Mas esta entra diretamente para uma das maiores vitórias do Barcelona fora, ante o Real: iguala os 4-0 de 2022, de 2015 e de 1986, o 6-2 de 2009 e o 5-1 de 1926.