O Ibiza, 16.º classificado da II liga espanhola, anunciou este domingo a contratação do treinador Paco Jémez até ao final da presente temporada.

O novo treinador do Ibiza te uma larga experiência na segunda linha espanhola, já com passagens no Córdoba, Cartagena, Las Palmas, Rayo Vallecano e Granada, além de também ter treinado os mexicanos do Cruz Azul.