O Liverpool adiou a expansão do seu estádio por um ano, pelo menos, devido à pandemia da covid-19.

O plano para alargar uma das bancadas e aumentar a capacidade de Anfield para 61 mil espectadores vai ter de esperar, pelo menos, até 2023.

O clube inglês já tinha começado o seu plano de consultoria em novembro para poder prosseguir com as obras, mas agora todo o projeto terá de ficar estagnado.

Andy Hughes, diretor de operações do Liverpool, explicou que serão necessários 18 meses, equivalentes a dois verões sem jogos, para o projeto ficar concluído, e isso não será possível este ano.

«Já tivemos numerosos atrasos no projeto por causa do confinamento devido à covid-19. Tendo em conta os desafios por que estão a passar vários setores, como a construção, a procuradoria e o setor público, tomámos a decisão responsável de parar durante, pelo menos, 12 meses», começou por dizer, em comunicado no site do clube.

«O programa de construção para Anfield é um processo de 18 meses, que necessitará de duas janelas de verão sem jogos, para ser completado. É por isso que estamos a pausar o projeto durante 12 meses, e vai fazer com que, no mínimo, esteja pronto no verão de 2023, em vez de ser no verão de 2022, como planeado», finalizou.