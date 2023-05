O Paris Saint-Germain empatou este sábado em Estrasburgo (1-1) e sagrou-se bicampeão francês à penúltima jornada.

Os parisienses passam a ser o clube com mais campeonatos conquistados, um total de 11, ultrapassando o Saint-Étienne. No final, apesar do feito, os festejos foram comedidos.

Na visita ao Estrasburgo, com Vitinha e Danilo no onze, Lionel Messi fez, a passe de Kylian Mbappé, o primeiro golo do jogo (59m), enquanto Kevin Gameiro, a 10 minutos do fim, fixou o empate, que dá a permanência à sua equipa.

Assim, à 37.ª jornada, o PSG soma 85 pontos, mais quatro do que o Lens, que venceu por 3-0 na receção ao Ajaccio, com o internacional sub-21 português David Costa a saltar do banco na segunda parte.

Desta forma, o Lens garante a presença na Liga dos Campeões em 2023/24.

Também este sábado, o Marselha recebeu e perdeu diante do Brest (2-1).

Vitinha foi titular, mas saiu para a entrada de Nuno Tavares ao intervalo. Foi precisamente na segunda parte que vieram os golos, com Magnetti a adiantar os visitantes (57m), antes de o ex-FC Porto Chancel Mbemba (75m) também marcar. Contudo, aos 81 minutos, Camara fez o 2-1 que selou o triunfo forasteiro.

Já o Lille, orientado por Paulo Fonseca, com José Fonte no onze, venceu na receção ao Nantes, por 2-1.

Nos outros jogos, o Angers venceu o Troyes (2-1), o Clermont bateu o Lorient (2-0), o Lyon ultrapassou o Reims (3-0), o Nice perdeu em casa do Montpellier (3-2), o Rennes venceu o Mónaco (2-0) e Toulouse e Auxerre empataram a um golo.