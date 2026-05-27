OFICIAL: Nuno Espírito Santo continua no West Ham após descida
Clube anunciou novidade em comunicado
Clube anunciou novidade em comunicado
Nuno Espírito Santo continuará ao leme do West Ham, clube inglês despromovido à segunda divisão do país, segundo anunciaram os responsáveis do emblema histórico.
Nesta quarta-feira, o West Ham emitiu um comunicado em que anuncia a continuidade do técnico luso, respeitando o contrato vigente, apesar da despromoção. Isto acontece após reuniões entre a direção e o treinador luso.
«Nuno deixou bem claro que está altamente motivado para o desafio de conduzir o West Ham United de volta à primeira divisão logo à primeira tentativa», escrevem, no comunicado dirigido aos adeptos do clube.
O emblema recorda a experiência de Nuno no Championship, ao serviço do Wolverhampton Wanderers em 2018, tendo alcançado a promoção com 99 pontos, uma soma invulgarmente grande. Tem contrato até 2028.
NES assumiu o cargo do clube em finais de setembro de 2025, sucedendo a Graham Potter. A equipa ficou em 18.º lugar na Premier.
Comunicado do West Ham:
«Realizámos reuniões com o treinador principal Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele manifestou o seu compromisso contínuo para com o clube – tal como nós para com ele.
Nuno deixou bem claro que está altamente motivado para o desafio de conduzir o West Ham United de volta à primeira divisão logo à primeira tentativa. Esse deve ser o objetivo inquestionável para a próxima época. Nuno já passou um ano na EFL Championship e foi um sucesso notável, tendo conquistado 99 pontos para conquistar o título com o Wolverhampton Wanderers em 2018.
Embora o resultado final de domingo tenha sido doloroso, o Conselho de Administração acredita que tem havido sinais mais amplos de melhoria e progresso nos últimos meses, e queremos que Nuno continue a desenvolver esse progresso.»
[Notícia atualizada às 10h30]