Nuno Espírito Santo continuará ao leme do West Ham, clube inglês despromovido à segunda divisão do país, segundo anunciaram os responsáveis do emblema histórico.

Nesta quarta-feira, o West Ham emitiu um comunicado em que anuncia a continuidade do técnico luso, respeitando o contrato vigente, apesar da despromoção. Isto acontece após reuniões entre a direção e o treinador luso.

«Nuno deixou bem claro que está altamente motivado para o desafio de conduzir o West Ham United de volta à primeira divisão logo à primeira tentativa», escrevem, no comunicado dirigido aos adeptos do clube.

O emblema recorda a experiência de Nuno no Championship, ao serviço do Wolverhampton Wanderers em 2018, tendo alcançado a promoção com 99 pontos, uma soma invulgarmente grande. Tem contrato até 2028.

NES assumiu o cargo do clube em finais de setembro de 2025, sucedendo a Graham Potter. A equipa ficou em 18.º lugar na Premier.

Comunicado do West Ham:

«Realizámos reuniões com o treinador principal Nuno Espírito Santo no início desta semana e temos o prazer de confirmar que ele manifestou o seu compromisso contínuo para com o clube – tal como nós para com ele.

Nuno deixou bem claro que está altamente motivado para o desafio de conduzir o West Ham United de volta à primeira divisão logo à primeira tentativa. Esse deve ser o objetivo inquestionável para a próxima época. Nuno já passou um ano na EFL Championship e foi um sucesso notável, tendo conquistado 99 pontos para conquistar o título com o Wolverhampton Wanderers em 2018.

Embora o resultado final de domingo tenha sido doloroso, o Conselho de Administração acredita que tem havido sinais mais amplos de melhoria e progresso nos últimos meses, e queremos que Nuno continue a desenvolver esse progresso.»

[Notícia atualizada às 10h30]