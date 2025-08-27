É oficial! Tiago Djaló é jogador do Besiktas até 2028, proveniente dos italianos da Juventus.

O jogador de futebol profissional Tiago Djaló, cujo acordo de transferência final foi fechado com a Juventus FC, assinou um contrato de três anos. Desejamos ao Tiago Djaló muito sucesso com a nossa gloriosa camisa», pode ler-se na nota oficial.

A Juventus informa ainda que vai receber 3,5 milhões de euros (em três tranches), aos quais acrescem bónus variáveis até 1 milhão de euros.

Depois de uma temporada emprestado ao FC Porto, proveniente da Juventus, o central português ruma agora pela primeira vez à Turquia. Ao longo da carreira representou o Sporting e Milan, ambos na formação, e Lille, como sénior.

Na temporada passada apontou dois golos em 17 jogos pelo FC Porto. Em abril, o central foi afastado do plantel por Martín Anselmi, na altura treinador dos dragões, por falta de profissionalismo.

Tiago junta-se agora aos portugueses Rafa Silva e João Mário.