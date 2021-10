O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, apurou-se para os quartos de final da Taça da Ucrânia, ao vencer fora o Mariupol por 2-1.

A equipa da capital ucraniana, que venceu as últimas duas edições da prova, chegou ao intervalo a vencer por 2-0 graças a golos de Verbic (16m) e de Shabanov aos 33 minutos. O golo do Mariupol foi marcado por Ocheretko aos 85 minutos.

O Dínamo Kiev está no último lugar do Grupo E da Champions com 1 ponto.