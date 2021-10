Mais de dois meses após os graves incidentes que levaram à interrupção do Nice-Marselha, as duas equipas encontraram-se para a repetição do jogo em terreno neutro. No Stade de l'Aube, em Troyes, o duelo terminou com um empate (1-1).



Gouiri colocou o Nice na frente (6m) e Payet resgatou um ponto para o Marselha, ainda na primeira parte (42m). Dimitri Payet, curiosamente, esteve ligado aos desacatos a 22 de agosto. Foi o internacional francês que, farto de ser atingido por objetos provenientes das bancadas, devolveu alguns deles, originando uma invasão de campo.



O jogo foi suspenso ao minuto 75, numa altura em que o Nice vencia por 1-0. A justiça desportiva francesa ordenou a repetição do encontro e a equipa da casa foi punida com a perda de um ponto.



Esta quarta-feira, a formação orientada por Christophe Galtier acabou por não ir além de um empate. Ou seja, castigo pesado pelo comportamento dos seus adeptos.