O Al Nassr oficializou este domingo a saída de Rui Vitória do comando técnico da equipa.

Num curto comunicado publicado nas redes sociais, o emblema saudita informa que chegou a um acordo mútuo para a rescisão do contrato com o treinador português.

Cerca de dois anos depois de chegar ao clube, Rui Vitória abandona o Al Nassr, conjunto que guiou ao título na época 2018/2019, além de ter conquistado a supertaça local na época passada. Esta equipa a vida não estava fácil para o antigo técnico do Benfica, já que a equipa ocupa atualmente o penúltimo lugar da tabela classificativa, com apenas oito pontos. No sábado, o Al Nassr havia empatado na receção ao Damac, que é último.