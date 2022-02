A FIFA e a UEFA suspenderam os clubes e seleções russas de todas as competições, devido ao conflito na Ucrânia.

« Todos os clubes e seleções russas estão suspensos da participação nas competições da FIFA e da UEFA até novo aviso», lê-se no comunicado conjunto dos organismos, divulgado esta segunda-feira.

«O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia », refere ainda a nota das entidades máximas do futebol europeu e mundial.

Esta decisão, desde logo, afeta o Spartak Moscovo, a única equipa russa ainda presente nas competições europeias.

Segundo o sorteio realizado em Nyon, a equipa da capital iria defrontar os alemães do Leipzig nos oitavos de final da Liga Europa e esta, segunda-feira, Oliver Mintzlaff, CEO do emblema germânico afirmou que o clube assumia que os jogos seriam «cancelados».

A seleção russa é também visada. Este domingo, a FIFA tinha comunicado que poderia competir no play-off de acesso ao Mundial2022, a 24 de março, embora tivesse de jogar em campo neutro, sem espectadores e sem hino, e sob a designação da sua federação nacional e não do país.

A Polónia, adversária dos russos nas meias-finais do play-off, recusou-se a ir a jogo. «A decisão da FIFA é inaceitável. Não estamos interessados em participar neste jogo de aparências. A nossa posição permanece intacta: a seleção polaca NÃO VAI JOGAR com a Rússia, seja qual for o nome que lhe seja dada», referiu o presidente da federação polaca, Cezary Kulesza.

A República Checa e a Suécia, que poderiam enfrentar a seleção russa no play-off, também assumiram a mesma posição dos polacos.

Entretanto, a UEFA terminou o acordo de patrocínio da Gazprom para todas as competições.

Leia o comunicado da FIFA e da UEFA na íntegra:

«Na sequência das decisões iniciais adotadas pelo Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, que previa a adopção de medidas adicionais, a FIFA e a UEFA decidiram hoje em conjunto que todas as equipas russas, quer sejam equipas representativas nacionais ou equipas de clubes, serão suspensas da participação nas competições da FIFA e da UEFA, até notícias em contrário.

Estas decisões foram adoptadas hoje pelo Bureau do Conselho da FIFA e pelo Comité Executivo da UEFA, respectivamente os mais altos órgãos decisórios de ambas as instituições em assuntos tão urgentes.

O futebol está totalmente unido aqui e em total solidariedade com todas as pessoas afetadas na Ucrânia. Ambos os Presidentes esperam que a situação na Ucrânia melhore significativamente e de forma rápida para que o futebol possa voltar a ser um vector de unidade e paz entre os povos.»