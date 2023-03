Um adepto de 12 anos da seleção da Argentina, José Andrada, emocionou os campeões do mundo na homenagem da CONMEBOL aos campeões do mundo, no evento «Noite das Estrelas» realizado na segunda-feira.

José, natural de Embarcación, município na província de Salta, no noroeste do país, alegrou a seleção com a sua presença e, em palco, num discurso sentido, levou mesmo vários elementos às lágrimas, o que aconteceu com o selecionador Lionel Scaloni e com o médio ex-Benfica Enzo Fernández.

Sem esconder as lágrimas, o jovem adepto começou por deixar agradecimentos a toda a seleção e emocionou os protagonistas da equipa, enquanto contava a sua história.

«Quero agradecer a toda a equipa por nos ter dado este Mundial e também a Copa América. Vou guardar este momento para a minha vida, estou em frente de tantos jogadores profissionais. Agradecer a um querido amigo do meu povo, que me fez esta noite e aos meus pais, que me trouxeram e à minha família, que por certo estão a ver-me», referiu.

José entregou depois uma placa de homenagem a vários jogadores, entre eles o benfiquista Nicolás Otamendi.

O jovem adepto argentino tornou-se viral nas redes sociais depois do apuramento da Argentina para os quartos de final do Mundial. «Estas lágrimas são porque estamos nos quartos de final. Estas lágrimas são pelo meu país, pela minha seleção. Sempre argentino, nunca mudo», disse, na altura.