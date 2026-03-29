Igor Tudor já não é treinador do Tottenham, confirmou o clube inglês, na tarde deste domingo, em comunicado.

O croata de 47 anos deixa o comando técnico dos spurs ao fim de sete jogos, nos quais conseguiu uma vitória.

«Podemos confirmar que foi acordado mutuamente que o treinador principal, Igor Tudor, deixará o clube com efeito imediato», refere o Tottenham, em nota oficial.

«Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci também deixaram seus respetivos cargos de treinador de guarda-redes e preparador físico», detalha, ainda, o clube inglês.

Tudor chegou ao comando técnico do Tottenham há cerca de mês e meio, para assumir a equipa até final da época, tendo sucedido a Thomas Frank. Porém, o croata sai ainda antes do fim de 2025/26, época na qual também já treinou a Juventus.

O técnico teve, no último fim de semana, a perda do pai, que faleceu enquanto a equipa jogava ante o Nottingham Forest, por 3-0, em casa. Foi uma de cinco derrotas do Tottenham com Tudor, entre uma vitória e um empate, num ciclo em que a equipa acabou eliminada pelo Atlético de Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O clube inglês não esqueceu, na despedida, a perda familiar de Tudor, deixando-lhe força. «Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelos seus esforços incansáveis ​​durante as últimas seis semanas. Reconhecemos também o luto que Igor sofreu recentemente e manifestamos-lhe o nosso apoio, bem como à sua família, neste momento difícil», concluiu o Tottenham.