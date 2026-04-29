Libertadores: Cruzeiro de Artur Jorge vence e dois ex-Benfica marcam
Equipa brasileira bateu o Boca Juniors e lidera grupo D. Noite teve golos de Di María e Melgarejo
O Cruzeiro sofreu, mas venceu o Boca Juniors por 1-0 na terceira jornada do grupo D da Libertadores, na noite de terça-feira. O resultado vale o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, em igualdade com a equipa argentina.
Num jogo quentinho, físico e de grandes disputas, com um total de dez cartões mostrados, o Boca Juniors foi para intervalo reduzido a dez, com a expulsão de Adam Bareiro, aos 45+1m.
Já na segunda parte, o Cruzeiro, em superioridade numérica, chegou ao golo da vitória aos 83 minutos, por Neyser Villareal, que tinha entrado ao minuto 75.
Já após o apito final, houve alguma tensão no relvado entre jogadores das duas equipas, com Paredes a tirar satisfações junto de Matheus Pereira. Porém, não houve agressões e os ânimos ficaram controlados pouco depois.
O Cruzeiro é líder do grupo D com seis pontos, os mesmos do Boca Juniors. O Universidad Católica tem três pontos e o Barcelona SC ainda não pontuou, sendo que estas duas equipas defrontam-se na próxima noite, à 01h00 (já 30 de abril).
Di María e Melgarejo marcam
Entre os outros cinco jogos da noite, o grupo H teve golos de ex-Benfica. O Rosario Central venceu na visita ao UCV FC, da Venezuela, por 3-0, com Ángel Di María a marcar o segundo golo da equipa, de penálti, aos 53 minutos. Ignacio Ovando (35m) e Enzo Copetti (90+3m) fizeram os outros golos. Já Lorenzo Melgarejo (que também jogou no Paços de Ferreira) fez os dois golos do Libertad (38, 85m penálti) na derrota caseira por 3-2 ante o Independiente del Valle, que venceu com hat-trick de Charli González (33m, 51m, 65m).
Na classificação, Rosario e Independiente têm sete pontos cada, o UCV FC três e o Libertad zero.
Nos outros três jogos da noite, o Tolima venceu o Coquimbo Unido (3-0 no grupo B), o Sporting Cristal bateu o Junior Barranquilla (2-0 no grupo F) e o Lanús triunfou ante a LDU Quito (1-0 no grupo G).