Sem Ibrahimovic nem Rafael Leão e com Diogo Dalot em campo nos minutos finais, o Milan venceu em casa a Fiorentina por 2-0 e segue no topo da Serie A sem dar sinais de fraqueza.

Alessio Romagnoli inaugurou marcador aos 17 minutos e Franck Kessié fez o segundo pouco depois na conversão de um penálti. Ainda na primeira parte, Kessié falhou o bis em nova grande penalidade: Bartlomiej Dragowski levou a melhor.

Também este domingo, a Lazio, que no ano passado chegou a estar na luta pelo título, foi surpreendida em casa pela Udinese. Derrota por 3-1, um atípico nono lugar na Serie A e uma desvantagem que é já de nove pontos para o Milan.

Togay Arslan e Ignacio Pussetto marcaram na primeira parte para os visitantes, que chegaram ao 3-0 por intermédio de Fernando Forestieri aos 71 minutos. Ciro Immobile assinou o único golo dos romanos, na converão de um castigo máximo a 15 minutos do fim.

Destaque ainda para a derrota do «lanterna vermelha» Crotone de Pedro Pereira (foi titular) por 1-0 com o Bolonha: Roberto Soriano foi o autor do único golo do jogo, nos instantes finais da primeira parte.