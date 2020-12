O Paris Saint-Germain oficializou nesta terça-feira o despedimento de Thomas Tuchel do comando técnico, confirmando a notícia que circulava desde o dia 24 quer em França, quer na Alemanha.

O clube de Danilo Pereira refere que a decisão saiu de uma «análise profunda da situação desportiva» em que se encontra e agradece o trabalho feito por Tuchel a serviço do PSG.

O técnico tinha chegado ao clube em 2018, comandou a equipa em 127 jogos, conseguindo 95 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, levando o PSG à conquista de dois campeonatos, uma Taça de França, uma Taça da Liga, duas Supertaças e conduziu ainda o clube à primeira final da Liga dos Campeões da sua história, perdendo o título europeu para o Bayern Munique.

Esta época, o PSG está no terceiro lugar da Liga francesa, com 35 pontos, menos um do que Lyon e Lille. A equipa parisiense apurou-se também para os oitavos de final da Champions, onde vai defrontar o Barcelona.

[artigo atualizado]