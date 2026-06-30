O Atlético de Madrid confirmou, esta terça-feira, a contratação de Alejandro Grimaldo.

O antigo jogador do Benfica deixa o Bayer Leverkusen e assina um contrato válido até 2030 com os «colchoneros». Segundo a imprensa internacional, a transferência concretizou-se por 20 milhões de euros.

Grimaldo regressa ao futebol espanhol aos 30 anos. Formado no Valência e no Barcelona, o lateral-esquerdo saiu da Catalunha sem nunca se ter estreado pela equipa principal dos «blaugrana» e chegou em 2015/16 ao Benfica.

Na última época, a terceira ao serviço do Bayer Leverkusen, Grimaldo marcou 14 golos e somou 12 assistências em 46 jogos.

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