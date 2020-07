Andrea Pirlo vai ser o novo treinador da equipa sub-23 da Juventus a partir da próxima temporada. A confirmação foi dada pelos canais oficiais do emblema transalpino.

O antigo médio, que passou quatro temporadas ao serviço dos bianconeri, substitui Fabio Pecchia, que esteve um ano à frente da equipa.

Aos 41 anos, esta é a primeira experiência do internacional italiano no comando técnico de uma equipa. Pirlo está de volta ao clube de Turim cinco anos depois de ter saído para o New York City FC, ainda enquanto jogador.