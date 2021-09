Gareth Southgate convocou 23 jogadores para os duelos da seleção de Inglaterra com Andorra (9 de outubro) e Hungria (12), de qualificação para o Mundial 2022.



Fikayo Tomori, Ollie Watkins, Aaron Ramsdale e Phil Foden estão de volta à lista do selecionador inglês, que mantém a aposta em Sam Johnstone, guarda-redes do West Bromwich, equipa que disputa o Championship.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defesas: Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Médios: Phil Foden (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham)

Avançados: Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)