Atualmente com 31 anos e a brilhar no PSG, Angel Di María tem construído uma carreira sólida que na Europa, com passagens por colossos como o Real Madrid e Manchester United.

Mas, antes disso, foi o Benfica que serviu de rampa de lançamento e Di María não esquece os três anos passados na Luz, entre 2007 e 2010.

«A chegada ao Benfica foi muito importante para mim e para a minha família. Foi um passo muito grande depois de apenas um ano e meio a jogar no Rosario Central. Creio que vir para a Europa, para um clube tão grande como o Benfica, deu-me tudo. É como se fosse a minha primeira casa e deu-me muito para continuar a triunfar e ser quem sou hoje», disse em entrevista ao site da UEFA.

Di María recordou depois os quatro anos ao serviço do Real Madrid, onde ajudou os merengues a conquistarem, em Lisboa, a décima Liga dos Campeões. «Fui um passo muito importante para mim. Muita gente criticou a minha contratação na altura, porque não tinha feito um bom Mundial em 2010. Mourinho acreditou em mim e ano após ano demonstrei que era suficientemente bom para jogar no Real Madrid.»

Desde 2015 no PSG, Di María garantiu que tem como objetivo vencer a Liga dos Campeões antes de deixar o crónico campeão de França.