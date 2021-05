O Barcelona oficializou a contratação de Sergio Aguero.



O avançado argentino está em final de contrato com o Manchester City, clube onde jogou nos últimos dez anos. «El Kun» assinou pelo emblema blaugrana até 2023 e ficou blindado com uma cláusula de 100 milhões de euros.



Esta será a segunda passagem do jogador de 32 anos pelo campeonato espanhol. Aguero entrou na Europa pela porta do Atlético de Madrid, tendo representado os colchoneros cinco épocas.



De resto, já esta terça-feira o futebolista tinha sido visto na Catalunha a realizar exames médicos. A própria televisão do clube tinha revelado o horário da sua apresentação por lapso.



Aguero, de 32 anos, entrou para a história do Man. City graças ao golo anotado contra o QPR que deu o título aos «citizens», tendo vencido quarto Ligas inglesas, cinco Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e três Supertaças de Inglaterra.