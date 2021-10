O Marselha venceu este domingo fora o Clermont por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga Francesa, e subiu ao terceiro lugar, com 22 pontos, aproveitando a derrrota do Lens no sábado, no terreno do Lyon, por 2-1.

O golo que garantiu o triunfo dos marselheses foi marcado pelo médio turco Cengoz Under, aos 25 minutos, após assistência do internacional francês Matteo Guendouzi.

O Marselha foi sempre melhor, de resto, e por várias vezes ameaçou marcar o segundo golo, enquanto o Clermont só ameaçou verdadeiramente aos 65 minutos, quando Jim Allevinah obrigou Pau Lopez a grande defesa.

Com esta vitória, o Marselha subiu ao terceiro lugar do campeonato, com 22 pontos, só atrás do Paris Saint-Germain, que lidera, com 31 pontos, e do Nice, com 23. O Lens ocupa agora a quarta posição, com 21.