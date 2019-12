A maioria dos campeonatos na Europa estão parados, mas ainda assim há portugueses a descatarem-se nas ligas que tiveram jogos entre Natal e Ano Novo.

De acordo com os dados da Sofascore, o melhor jogador português a atuar entre este período foi Tiago Pinto. O esquerdino fez duas assistências no empate do Ankaraguçu com o Denizlispor [2-2].

Ricardo Quaresma, que também joga na Turquia, fecha o top 5. Pelo meio, só futebolistas a atuarem nas ligas inglesas.