O internacional inglês Aaron Lennon anunciou, esta terça-feira, o final da carreira como futebolista profissional, aos 35 anos.

«Decidi, finalmente, que é o tempo certo para pendurar as chuteiras, tendo pesado as minhas opções (…). Foi uma decisão muito difícil, dado que o futebol foi a minha vida, provavelmente desde os meus três anos e, nos últimos 20, jogar profissionalmente ao mais alto nível foi incrível», pode ler-se, numa mensagem partilhada na rede social Twitter, por Aaron Lennon.

«Agora, estou entusiasmado para o novo capítulo da minha vida, para passar mais tempo com os meus mais amados. Há tanto que eu quero fazer e retribuir com toda a minha experiência e com as experiências dentro e fora do campo, vou fazê-lo num futuro breve», refere ainda o extremo, que foi internacional pela seleção principal de Inglaterra em 21 ocasiões.

Vencedor de uma Taça da Liga pelo Tottenham, em 2007/08, Lennon esteve presente nos Mundiais de 2006 e 2010 por Inglaterra e representou, além do Tottenham, o Leeds United, o Everton, o Burnley (último clube, em 2021/22) e os turcos do Kayserispor.