O adepto que pontapeou o guarda-redes do Arsenal, Aaron Ramsdale, durante o jogo com o Tottenham, foi identificado pela Polícia Metropolitana de Londres e foi notificado para responder em tribunal após os factos que aconteceram no dérbi do passado domingo, para a Premier League.

Em comunicado, a Polícia Metropolitana refere que «um homem foi acusado de agredir um jogador do Arsenal depois de um jogo no Estádio do Tottenham no domingo, 15 de janeiro».

«Joseph Watts, 35 anos, de Hackney, foi acusado na terça-feira, 17 de janeiro, de agressão por espancamento, ao ir para uma área adjacente à área de jogo e por ter lançado um objeto para o terreno de jogo, ambos contrários à Lei do Futebol (ofensas) de 1991», refere a Polícia, em nota oficial, divulgada esta tarde na imprensa inglesa.

«Ele deve comparecer no Tribunal de Magistrados de Highbury», acrescentam.

Depois do jogo, o Tottenham reagiu, referindo a intenção de «proibição imediata» de entrada no estádio ao adepto em questão.

A Associação de Futebol (FA) inglesa «condenou fortemente» o incidente.