Depois do episódio que Dani Alves protagonizou, em 2014, ao comer uma banana atirada por um adepto, podemos acrescentar-lhe este insólito que o guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale contou no podcast da Fozcast, co-apresentado pelo antigo guardião Ben Foster.

«Após o primeiro golo atiraram várias garrafas, isqueiros e dinheiro para o campo. Eu apanhei-o e coloquei-o de lado na minha toalha. Foram 17 libras [cerca de 20 euros] que recolhi e mesmo assim ainda lá ficaram muitas moedas no campo», disse o internacional inglês acerca do jogo diante do Leeds a 18 de dezembro.

Além dos bolsos mais recheados, Ramsdale deixou o Elland Road com mais três pontos no campeonato inglês, já que os gunners venceram por 4-1.